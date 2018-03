Los cambios en el programa ‘Hoy’ están a la orden del día y ahora le tocó a Galilea Montijo compartir un momento muy emotivo y despedirse de sus compañeros de trabajo.

Y es que como previamente se informó, en los próximos días, la productora Magda Rodríguez hará su arribo a Televisa para tomar las riendas del programa matutino estelar de ‘Las Estrellas’, cambios que se deben a la disminución de audiencia del show.

Este viernes, Galilea Montijo, quien es una de las conductoras principales junto a Andrea Legarreta y Raúl Araiza, publicó un emotivo momento de despedida de sus compañeros y amigos de la producción de Reynaldo López, quien durante años estuvo al frente del programa.

💙 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Feb 27, 2018 at 10:19am PST

En la imagen, Montijo aparece rodeada de todos los integrantes de producción, que será totalmente renovada, pues Magda Rodríguez entrará en los próximos días con su propio equipo de trabajo.

Galilea compartió la imagen en su cuenta oficial de Instagram y la reseñó de la siguiente manera: “Gracias a toda la producción de Reynaldo López, fue un placer trabajar con cada uno de ustedes, Gracias por su cariño y apoyo, los voy a extrañar”.

💙 A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Mar 2, 2018 at 10:44am PST

Rápidamente los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar, pues muchos pensaban que era la misma Galilea la que salía del programa, sin embargo, todo apunta al cambio de producción: “No va a ser lo mismo, los quiero”, “Bien dicen que trabajes como si fuera el último día! Siempre lo veía por Gali, hasta me gustó”, “Porque te vas Gali, se te va a extrañar”, “Ya no estará Gali en el programa, hay no y porque”.

Cabe recordar que Magda Rodríguez en diversas entrevistas aseguró que si Galilea, Andrea y Raúl se querían quedar en ‘Hoy’ ella estaba totalmente de acuerdo, sin embargo, aclaró que las decisiones se tomarán posterior a una junta de trabajo. Como también se informó Alex Kaffie fue el primer integrante en despedirse del programa.