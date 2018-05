Les comparto que se siente bien realizar un proyecto y ponerlo en marcha. Pero se siente mucho mejor el poder realizarlo CON TU GENTE, y esta imagen me hace sentir realmente ORGULLOSO. Me siento afortunado de poder TRABAJAR y CRECER con los míos. También agradezco a toda esa gente que nos apoya siempre incondicionalmente. Muchas gracias. #Repost @lineamusicoficial (@get_repost) ・・・ 08/08/17 Momentos después de la firma de contrato preliminar entre el equipo de @lineamusicoficial & @sonymusiclatin @juanriveramusic @rosieriveraoficial @mrsbiggb @linoquintana #Linea #Music #SonyMusicLatin

A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic) on Oct 23, 2017 at 6:59pm PDT