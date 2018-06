La cinta Ocean’s 8 llega para dominar la taquilla estadounidense

‘Ocean’s 8’, el universo femenino de ‘Ocean’s Eleven’, llega este fin de semana a los cines con la firme intención de tomar el testigo de ‘Solo: A Star Wars Story’, la reina de la taquilla durante las últimas dos semanas.

Ocean’s 8, de Gary Ross, plantea un formato similar al de Ocean’s Eleven, aquella cinta de robos protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, entre otros, pero ahora la historia gira en torno a Debbie (Sandra Bullock), que sale de la cárcel tras cinco años planeando robar un collar de diamantes valorado en 150 millones de dólares.

