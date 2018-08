No pudo más y estalló en llanto. Y es que la Chilindrina, al enterarse de la muerte de la esposa de Rubén Aguirre, no ocultó su dolor ante lamentable noticia.

Durante la entrevista realizada por Ventaneando, se le cuestionó acerca del desafortunado fallecimiento de Consuelo de los Reyes, ante lo cual, María Antonieta de las Nieves aseguró que era una mujer maravillosa.

“Ay no, ya no, ya no porque a ella la estimaba muchísimo, era una mujer sensaciona”, comentó la Chilindrina.

También dio a conocer que a pesar de los problemas que tuvo con Rubén Aguirre, Consuelo siempre la apoyó.

“Era una mujer que a pesar de las broncas que yo llegué a tener con Rubén, porque pues él quería quedar bien con Chespirito y sabía que, si hablaba mal de mí, pues iba a quedar bien con Chespirito, ella siempre me dio la razón y me dijo ese egoísmo propio es… bueno yo no te puedo decir lo que es, pero Consuelo era una señora maravillosa…”, dijo María Antonieta con un semblante desencajado.

La sorpresiva reacción de la Chilindrina se debe a que no se encontraba en el país.

Lo anterior, al confirmar en el video que estaba en Estados Unidos.

Asimismo, dio a conocer que su esposo se encontraba delicado de salud en aquel país.

La Chilindrina también dio a conocer que lanzará un libro

Debido a lo anterior, María Antonieta aseguró que estuvo varios meses sin trabajar.

Por último confirmó que está a punto de lanzar un libro didáctico y la Chilindrina estará en Colombia para su presentación.