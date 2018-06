La nueva serie “La bella y las bestias” llega a la programación de Univision y promete ser una buena opción para los amantes de las telenovelas. Luego del final de telenovela “Papa a toda madre”, llega Esmeralda Pimentel con “La bella y las bestias”.

A continuación te compartimos cinco datos interesantes que tienes que saber para no perderte el estreno de la nueva serie “La bella y las bestias”.

1. ¿De qué trata “La bella y las bestias”?

La trama gira alrededor de Isabela (Esmeralda Pimentel), una mujer experta en artes marciales que regresa de Los Ángeles a México dispuesta a vengar la muerte de sus padres. Para ello, deberá encontrar primero a los siete hombres y las dos mujeres (las bestias) que en el pasado ejecutaron a sus progenitores, reportó People en Español.

TE PUEDE INTERESAR: TV Azteca de luto por muerte de uno de sus personajes (FOTOS)

2. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia?

Esta historia está protagonizada por la actriz Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides. También en el elenco se encuentran Aylín Mujica, Arturo Barba, Macarena Achaga, Jorge Alberti y la participación especial de Lorena Meritano, entre otros.

3. ¿Quién estuvo a cargo de la producción?

La telenovela narra una historia original del escritor Juan Camil Ferrand, conocí por sus exitosas producciones colombianas como Escobar: el patrón del mal y El cartel de los sapos. Esta serie que se espera sea todo un éxito, fue grabada el año pasado en México bajo la producción de W Studios y Lemon Films.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Sessions anuncia que violencia de pandillas y doméstica ya no cuentan para solicitar asilo en EE.UU.

4. ¿Cuándo y a que hora estrena la nueva serie de “La bella y las bestias”?

Con 80 capítulos, “La bella y las bestias” se estrenará este martes 12 de junio a las 9 p.m. hora del este por el canal de Univisión, compitiendo directamente con el también esperado estreno de Telemundo, “Sin senos sí hay paraíso 3”.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Operativo de ICE en tres estados termina con 91 inmigrantes arrestados

5. ¿Cómo ver gratis y en vivo el gran estreno?

Si tienes suscripción a cable puedes ver el estreno de esta serie con las aplicaciones DIRECTV NOW y Dish Anywhere. Pero si no tienes suscripción a cable puedes ver lo con la aplicación Univision Now, con un costo de 7.99 al mes después de un periodo de 7 días gratis. Si te interesa también puedes ver a través de FuboTV, un servicio que cuesta 19.99 el primer mes después de un periodo de 7 días gratis.