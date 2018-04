La Banda Timbiriche celebra 36 años de carrera, conoce a sus hijos

¡Feliz #DiaMundialDeLosNiños! Hoy, mis hijos Sabrina y Matthew lo celebran ¡¡tomando el control de mis #instastories desde las 4pm hasta las 6pm hora del este!!! ¡Los niños y niñas hoy alzan la voz para luchar por los derechos de la infancia en todo el mundo! #KidsTakeOver 💙💙💙 Happy #WorldChildrensDay! To celebrate, my children, Sabrina and Matthew, will be taking over my insta stories from 4pm to 6pm EST! Kids all over the world raise their voices today to fight for all children's rights! #KidsTakeOver . . . @unicefmexico @unicef #Unicef #UnicefMexico #niños #children #love #kids #infancia #derechos #childhood #rights

