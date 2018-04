¿La actriz Tiffany Haddish invitó a salir a Brad Pitt?

La actriz estadounidense Tiffany Haddish invitó a salir a Brad Pitt. En realidad, la joven actriz y comediante protagonizó un divertido juego de rol con Jimmy Fallon en su programa de TV, The Tonight Show.

Alli Tiffany invitaba a salir al codiciado y soltero Brad Pitt, para ir a comer a un restaurante.

¿Cómo surgió esta idea? Según Tiffany, en una fiesta previa a los Oscars a principios de este año, Brad Pitt, la estrella de War Machine, bromeó diciendo que si ambos fueran solteros en un año, podrían intentar salir.

Pero en The Tonight Show, el viernes por la noche, Haddish subió la apuesta y se animó a jugar con Jimmy Fallon.

Jimmy Fallon representó al actor con una máscara con la cara de Brad Pitt sonriente.

Mientras hacían de cuenta que estaban en un auto, yendo a cenar, ella le pregunta “Cómo está Angie?” a lo que él le respondía “fantástica”. Después ella le decía que él huele bien. Y Brad Pitt-Fallon le contestaba el cumplido.

Pero Fallon, le dijo que va a dar la vuelta y la va a dejar de nuevo en su casa, a lo que la joven responde con una palabra obscena, y luego exclama: “Gasté todo este dinero en maquillaje, en mi cabello y este lindo vestido y ¡¿me vas a dejar ?!”.

Con las risas de la audiencia y del propio Fallon, Tiffany concluyó “es por esto que estoy soltera”.

Según IMBD, Tiffany Sarac Haddish, nació el 3 de diciembre de 1979. Su nombre empezó a tener prominencia como Jackie, en la primera temporada del drama televisivo OWN You Is Wrong de 2014 a 2015. Desde 2015 hasta 2017, interpretó a Nekeisha Williams en la comedia de NBC The Carmichael Show. Después de aparecer en la comediaKeanu (2016) , Haddish dió su gran paso hacia el cine como Dina en la película Girls Trip (2017), por la que recibió aclamaciones de la crítica.