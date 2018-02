Tras sufrir un intenso dolor, Rebecca Jones tuvo que abandonar repentinamente la obra de teatro con la que estaba haciendo gira por México y se sometió a diversos estudios, tras los cuales sus médicos le diagnosticaron un tumor en el ovario izquierdo.

La actriz confirmó lo anterior al programa Ventaneando, en donde antes que nada pidió una disculpa al público que ha asistido a ver la obra “Dios mío hazme viuda por favor”, durante los días en los que ya no se ha podido presentar debido a que se estaba atendendiendo.

La exesposa del también actor Alejandro Camacho dijo que tuvo que abandonar a sus compañeras Helena Rojo, Paulina Goto, Sherlyn e Ivonne Montero, debido a que “el sábado que regresamos de Guadalajara yo ya llegué con unos dolores muy fuertes de estómago a la Ciudad de México, me llevaron de urgencia al hospital, después de muchos, muchos estudios, los doctores determinaron que tengo un tumor en el ovario izquierdo y que me tengo que tratar”.

Por eso, agregó la villana de telenovelas, que estará “fuera de combate” para someterse a un tratamiento que incluirá quimioterapias y hasta una cirugía para extirparle el tumor.

“Voy a tener quimioterapia, voy a estar en las mejores manos bendito Dios, voy a estar fuera de México, estoy en Nueva York tratándome, pues es lo que consideraron mis doctores, eventualmente me harán una operación para extirparlo”, explicó la actriz.

Según dijo, “afortunadamente el tumor está localizado, no ha crecido ni se ha expandido por ningún órgano” y los doctores le dicen que es una mujer muy fuerte, “que tengo todos mis otros órganos no solo sanos, sino que muy fuertes, mi corazón, mis pulmones, mis riñones, todo eso está en magnífico funcionamiento, entonces eso es algo que tengo mucho a mi favor, y tengo la esperanza y toda la buena vibra para seguir adelante en la vida”.

Próximamente en @central_mx A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones) on Sep 3, 2017 at 2:40pm PDT

Ante las cámaras del programa de Televisión Azteca, Jones agregó que el viernes le pondrían un catéter “para que por ahí cada vez que yo necesite quimioterapia me pongan el medicamento, mañana (sábado) me hacen el primer tratamiento de quimioterapia, y me parece que van a haber unas tres semanas de diferencia entre cada tratamiento de quimio, van a ser cuatro, luego viene una operación en donde me lo van a extirpar, después de eso seguiré con más quimioterapia”.

Rebecca Jones agradeció el cariño del público y se mostró positiva ante esta situación que la tomó por sorpresa y antes de concluir, hizo una promesa a sus seguidores: “Voy a luchar con todas mis ganas para salir de esto”.