Bueno @altaesfera_magazine #coverapril2018 ya suelten la entrevista y todas las fotos!! Aqui súper casual con mi @fdelrincon #loveofmylife 😍 #Repost @altaesfera_magazine ・・・ Alta Esfera se complace en presentarles a nuestra pareja de portada edición primavera. @fdelrincon y su esposa @juliegiliberti Un gran equipo: CEO @kattytahhan jefe de prensa @camargocarlos01 Fotografía @xue_photos estilismo @utrym.miami maquillaje @nandaquero vestuario @bacciocouture participaron todo un día junto a esta bellísima y exitosa pareja para lograr la portada #altaesferamagazine verdaderamente inolvidable. Fue muy difícil escoger, Esta No es la portada, estaremos mostrándoles queridos amigos, algunas de las fotos que más nos gustaron que perfectamente pudieron ser escogidas. Ustedes que opinan?

A post shared by JULLYE GILIBERTI (@juliegiliberti) on Apr 3, 2018 at 5:47pm PDT