El medio hermano de las famosas hermanas Kylie y Kendall Jenner, Brody (hijo de Caitly Jenner y Linda Thompson), se casará próximamente en Indonesia y causó controversia al brindar una entrevista a la revista People, en la publicación aseguró que las jóvenes no respondieron a la invitación a su boda.

“Creo que incluso no dijeron que no. Hemos enviado una invitación, pero no respondieron nada”, aseguró Jenner para referirse a lo especial que hubiese sido contar con la presencia de sus medio hermanas en ese día tan especial en su vida.

love you, mean it A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Mar 10, 2018 at 11:36pm PST

De acuerdo con la misma publicación, Caitlyn Jenner tampoco podrá estar presente en la boda de su hijo ya que tiene compromisos profesionales por atender que no pueden ser pospuestos. Sin embargo, ella pretende brindar una fiesta para los novios en otra fecha: “Ella va a dar una gran fiesta para los recién casados cuando ellos regresen a California de Indonesia”, aseguró una fuente anónima.

Kaitlynn Carter y Brody Jenner ya se encuentran en Bali en Indonesia para celebrar su gran boda con un selecto grupo de invitados que viajaron desde los Estados Unidos para acompañar a la pareja.

Las celebraciones previas a la ceremonia han sido desenfrenadas, entre ellas una aparición de Linda Thompson con su hijo en un reconocido club de Bali. Ante la presencia de diversos aficionados, Thompson bebió un shot de alcohol en un zapato de Brody.

that's amore! 🍝💏 A post shared by Kaitlynn Carter (@kaitlynn) on May 24, 2018 at 5:44am PDT

Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian también estarán ausentes en la boda de Carter y Jenner, las reconocidas empresarias sostenían una muy buena relación con el hijo de Caitlyn. Se llevaban tan bien que en varias ocasiones viajaron juntos y apareció en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’.