Kylie Jenner está disfrutando mucho la materninad y demuestra su felicidad en las redes. Esta vez conmovió a sus miles de seguidores con unas nuevas y adorables fotos de su hija Stormi.

La estrella de 20 años acudió a Instagram para compartir tres nuevas fotos en blanco y negro de ella con su bebé. Jenner y su hija de 7 semanas miran fijamente a la cámara mostrando su claro parecido. Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, que le dio la bienvenida a Stormi con su novio Travis Scott el 1 de febrero, muestra su entusiasmo y su orgullo de lo mucho que Stormi se parece a ella.

stormiiiiiiiii🖤 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 23, 2018 at 12:23pm PDT

Jenner, con un collar que dice “baby girl”, sonríe dulcemente en la tercera foto de la presentación, mientras admira a su hija, vestida con una pijama gris.

El canal ET habló recientemente con Jordyn Woods, una de las mejores amigas de Kylie, donde contó cómo la estrella de Keeping Up with the Kardashians está manejando la maternidad, y cómo la está apoyando en esta nueva etapa de su vida. “Creo que cada vez que alguien tiene un hijo, sin importar quién sea, siempre hay crecimiento y cosas por aprender, así que creo que es justo: el nacimiento de un hijo y convertirse en padre o madre es algo hermoso”, dijo Woods.

my angel baby is 1 month old today A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 1, 2018 at 2:50pm PST

Jenner fue extremadamente privada durante el transcurso de su embarazo, sin confirmar a los fanáticos que esperaba un bebé hasta después de dar a luz. Desde la llegada de Stormi, sin embargo, Jenner pareció relajarse, y ha estado publicando fotos de Stormi en las redes sociales. En cuanto a si Stormi hará una aparición en una posible segunda temporada de La vida de Kylie, Woods dijo: “Tienes que encontrar la mejor manera de mantener tu vida privada, privada, y tu vida personal. Ya veremos”.