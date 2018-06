La estadounidense Kylie Jenner decidió mantener en secreto todo su embarazo, pero tras el nacimiento de Stormi Webster comenzó a compartir fotografías en redes sociales de la pequeña. Pero por una polémica en torno a la paternidad de su primogénita, decidió borrar todas las fotografías.

La divulgación de las fotografías de la hija de Jenner y el rapero Travis Scott generó unas alarmantes comparaciones de la niña con el guardaespaldas de la empresaria, inclusive algunos llegaron a asegurar que él era el verdadero padre de Stormi. En ese momento, Kylie declaró que consideraba un “gran desastre” las comparaciones de su hija con su empleado.

Why does Stormi kinda look like Kylies bodyguard😬 @KylieJenner @timmm_c pic.twitter.com/S09bJnFhxR

— B😛 (@brendamarin678) May 2, 2018