¿Khloé Kardashian ya perdonó las infidelidades de Tristan Thompson?

A pesar de que de que el deportista Tristan Thompson, novio de la estrella televisiva Khloé Kardashian, le había sido infiel en varias ocasiones antes y después del embarazo de la hija de ambos, True, lo cierto es que la pareja se dejó ver este viernes tomados de la mano.

Según el sitio TMZ, Khloé y Tristan habrían aprovechado el inicio del fin de semana para disfrutar de un agradable paseo por el centro de la ciudad, la primera salida pública que han hecho desde que salieran a la luz las imágenes y videos que pusieron en jaque la relación.

La suegra no quiso hablar mal de Tristan Thompson

Lo que parece una reconciliación habría sido apoyada por la madre de Khloé, Kris Jenner, quien este mismo jueves se negó a criticar públicamente a su yerno en el programa de Ellen DeGeneres y más bien se dedicó a alabar a su tercera hija en su reciente maternidad.

“Dio a luz horas después de que llegáramos. Fue una locura y muy emocionante al mismo tiempo. Sabíamos que iba a tener el bebé esa semana y fui yo quien voló con el doctor y la comadrona. Y cuando la llamamos desde el avión ya le habían puesto la epidural, ¡creíamos que no llegaríamos a tiempo! La verdad es que no podrías inventarte una historia así si quisieras. Fue algo muy inesperado, pero Khloé es maravillosa y estoy muy orgullosa de ella. Me emociono al hablar de ella porque es muy buena madre”, relataba Kris a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.