Khloé Kardashian admitió no estar satisfecha con su nariz y aseguró que a diario se plantea la posibilidad de someterse a una cirugía estética para mejorarla.

Aunque la estrella de televisión no se ha operado anteriormente su nariz, no se opone a hacerlo en un futuro no muy lejano.

Kardashian se pronunció a través de su cuenta oficial en Instagram para admitir que piensa a diario acerca de realizarse un procedimiento estético en su nariz, pero que actualmente confía en el poder del maquillaje, especialmente en el contorno.

Khloé, quien se convirtió en madre primeriza en el mes de abril, ha sido muy sincera con su posición en relación a las cirugías plásticas.

“Existe una idea errónea de que no estoy de acuerdo con las cirugías plásticas, pero me interesan y no me importa si no lo entienden”, aseguró la estadounidense en entrevista con la revista Cosmopolitan.

Por otra parte, la estrella confesó que muchas personas la cuestionan por su nariz: “Todo el mundo me dice que he tenido un problema con mi nariz porque es más pequeña ahora y te juro que no”.

Kardashian aseguró que el cirujano plástico Terry Dubrow le explicó que su pérdida de peso puede desempeñar un significativo cambio en el tamaño de su nariz.

“Cuando perdí peso mi nariz se hizo más pequeña y además, ahora sé cortonear… Mi nariz es más ancha cuando me lavo la cara”, enfatizó Khloé para poner fin a la polémica del tamaño de su nariz.

Khloé Kardashian recientemente regresó a sus compromisos laborales tras dar a luz a True Thompson, fruto de su relación con el deportista Tristan Thompson.