Kevin Spacey: 5 datos que explican el fracaso de su última película

El actor Kevin Spacey se enfrenta a un rotundo fracaso, luego del estreno de su última película “Billionaire Boys Club”. Y no es un fracaso de unos pocos millones, sino que los números de la recaudación no llegan a los miles de dólares.

La cinta, dirigida por James Cox apenas recaudó en taquilla 126 dólares el primer día de su estreno.

Según informa The Hollywood Reporter, la película se exhibió en 11 salas y recaudó 618 dólares durante el fin de semana, lo que representa una “impresionante caída para el actor en desgracia”.

¿A qué se debe esta negativa del público y este fracaso?

Al parecer, el movimiento #MeToo está mostrando su repercussion en las taquillas. Y esto alcanza a Kevin Spacey.

En octubre de 2017, el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de haber abusado de él cuando tenía 14 años., informa RCN Radio.

En su cuenta de Twitter el actor escribió su descargo, diciendo que tenía el mayor de los respetos por Rapp, que no se acordaba, y también se disculpó si había tenido algún comportamiento inadecuado con Rapp. Además anunció que era homosexual.

Kevin Spacey protagonizaba la exitosa serie ‘House of Cards’. Cuando se se supo la serie de denuncias contra el actor por acoso sexual Netflix despidió al actor. Esta medida también influyó en el desastroso desempeño de la película, aunque el rol de Spacey era menor, según Infobae.

A principios del verano, la empresa distribuidora del film, Vertical Entertainment, dijo que seguiría adelante y lanzaría Billionaire Boys Club en VOD y en cines, informa The Hollywood Reporter.

