Cuando Larry Hernández llegó a su casa, no podía creer lo que estaba viendo… ¿Kenia haciendo maletas?

El cantante de regional mexicano se llevó una gran sorpresa cuando entró a su recámara con un ramo de flores y vio que su prometida, Kenia Ontiveros, estaba doblando ropa y guardándola en una maleta. Acababan de tener una gran pelea porque él no pone fecha para la boda, así que Larry pensó lo peor.

“¿Y esa ropa?, ¿y esa maleta?, ¿qué estás haciendo?”, le preguntó Larry a Kenia sin que ella le respondiera palabra alguna, según se puede ver en el episodio más reciente de Larrymanía, grabado antes de que el cantante sufriera un accidente en su bicicleta.



Y es que según contó Larry, la pelea fue tan fuerte que lo primero que él pensó es “Kenia se quiere ir de la casa… no creo que ella se anime a hacer esto, pero bueno, la veo que está alistando maletas”.

Entonces trata de contentarla con las flores que le trajo, “para que no estemos peleando, para platicar”, pero ella sigue renuente. “¿Qué estás sacando del clóset?, ¿estás limpiando el clóset?”, a lo que ella responde: “¿Por qué?”. “No porque yo pensaba que ya te ibas, no sé”, agregó Larry y Kenia simplemente le dijo: “Todavía no”.

Según dijo la empresaria de cosméticos, ella tampoco quiere pelear, “solamente quiero que Larry tome en serio las cosas y que no vea el compromiso como un juego”.

Lo que sucede es que ella está cansada de llevar más de cuatro años comprometidos y todavía no hay fecha para la boda, por eso él le propone un viaje para hacer las paces.

“La idea del viaje me encanta, pero me gustaría más poner ya la fecha de la boda”, dijo tajante Kenia.

A lo que Larry responde: “Yo sí me quiero casar contigo Kenia, hacer las paces, pero tú tienes que entender que me tengo que separar bien, estar con las cosas bien”.

Entonces comienzan a planear su viaje familiar a Los Cayos, en la Florida, un lugar que Kenia no conoce, no sin antes la promesa de Larry: “Oye pero neta, ya ahora que se acabe mi divorcio, voy a poner fecha, voy a poner las pilas para por fin casarnos… sí estoy tomando las cosas en serio, sí he cambiado para bien, ahora que ya pueda, vamos a poner fecha”.

Los usuarios de YouTube no tardaron en opinar: “Que deje el chantaje y que se vaya de una vez, o ¿por qué no se va?, ¿qué la detiene? Eso sí que es puro show. Yo nunca he visto a Kenia como ama de casa, ni cuidar a sus hijas como debería una esposa”.

“Mmm te va a ching.. Kenia, ya verás Larry, te va quitar hasta los calzones”, comentó alguien más.

“Qué feo se ve que una mujer ande atrás de un hombre rogándole o puchándolo para que se case”, fue la opinión de otra usuaria.

“Lo único que quiere ella es casarse para asegurar el dinero que le va a tocar. A ver ¿por qué está jod.. y jod.. en casarse, si ya viven juntos?”, opinó otro seguidor del programa.