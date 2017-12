Kenia Ontiveros estalló en contra de Larry Hernández por sus falsas promesas de matrimonio y hasta lo llamó mentiroso.

La discusión tuvo lugar durante uno de los recientes episodios del show “Larrymanía”, que es protagonizado por el cantante de regional mexicano y su familia.

Al parecer, lo que inició la disputa en esta ocasión fue que a Larry no se le ven muchas ganas de casarse, ya que afirmó que el matrimonio solo “es un pu… papel, nada más para estar bien todo el mundo”.

Corría el Año: 2009 🤪 A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Dec 19, 2017 at 9:23am PST

“¿A poco crees que es tan importante casarse para ser feliz?”, le dijo Hernández para tratar de convencer a Kenia que para ser felices no hace falta contraer matrimonio, pero le aclaró que sí llegará un momento en el que quiera hacerlo.

“Todos los días Larry cambia de opinión, que sí se quiere casar, que no hay que casarse para ser feliz o que se va a casar cuando a él le dé la gana”, dijo Kenia en tono molesta.



Además, la empresaria de cosméticos quiso saber por qué le dio un anillo de matrimonio si no está en sus planes casarse, cuestionamiento que no fue muy bien tomado por Larry: “Ya pues, no nos casamos y punto”, a lo que Kenia respondió: “No pues si tú quieres no nos casamos ahorita, y me voy y no nos casamos”.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que Larry sorprendido por la respuesta de la madre de sus hijas, le preguntó a Kenia que dónde estaba el anillo que le obsequió, pero jamás se imaginó la respuesta que recibiría.



“¿Sabes por qué no me lo pongo? Porque eres bien mentiroso y aparte ya no te creo nada de lo que tú dices, ya si quieres me voy y ya nunca nos casamos”, dijo Ontiveros mientras se alejaba del comedor donde estaba el cantante.

Para concluir, Larry dijo: “Si ella dice que se va de la casa porque no me quiero casar, tú sabes lo que haces, yo no te voy a detener”.



Algunos seguidores de la cuenta de Instagram del programa apoyaron a Kenia: “No mi Larry, con eso no se juega, si ya le había dicho a Kenia que se iban a casar, ahora cumpla”, ¿qué pasó papá?, ya eres un caballero, no dejes que ella se vaya, sería esto un desastre, cásate y ya”, “sería bonito que formalicen, pero a la fuerza, ni los zapatos entran”.

Pero también opinaron quienes apoyaron a Larry: “Que no se case si no quiere, el anillo es más algo simbólico que otra cosa, yo estoy de acuerdo con el casarse es estar bien con los demás, él no necesita eso”, “un papel no es la felicidad, cuál es la urgencia de casarse, si están bien así”.



Incluso hubo quienes consideran que el matrimonio podría ser una maldición para la vida de pareja: “No te cases Larry, es tonta Kenia, porque yo conozco parejas que viven juntos y felices años y nada más se casan, pasa un año o dos y se divorcian, mira el Gabriel Soto y su esposa, vivieron años sin casarse, hace poco más de un año se casaron y mole se divorcian”.