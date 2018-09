“Tú siempre estás en el momento más duro, gracias”, así fue como Larry Hernández tituló el video en donde su ahora esposa Kenia Ontiveros recordó un difícil episodio que la hizo llorar.

En el filme compartido desde la cuenta de Instagram del cantante, Kenia recuerda el trágico accidente en bicicleta vivido por Hernández a finales del año pasado el cual le costó varias operaciones en el rostro, meses de recuperación y hasta una reconstrucción dental.

El video ue hasta el momento ha sido reproducido más de 72 mil veces, es parte del reality del artista y su familia ‘Larrymania” que se transmite por ‘Universo’.

Durante el video Kenia comienza diciendo: “Cuando Larry me llamó la primera vez y me dijo dónde estaba y qué es lo estaba pasando, sí me puse muy nerviosa y empecé a llorar”.

Con su mano secando su llanto Ontiveros agregó: “Pero igual y pensé que no pasaba nada y que él iba a salir de eso en ese mismo minuto, no sé”.

Fue solo cuestión de segundos para que los seguidores de Larry sintieran empatía por el difícil momento que atravesó junto a Kenia.

Entre los comentarios se lee: “Se me hace un nudo en la garganta gracias a Dios ya estás bien Larry”, “gracias a Dios que tu accidente no pasó a mayores Larry Dios te bendice”, “que estén bien siempre bajo la mano de Dios y unidos más que nada”, “@keniaontiverosoficial me hiciste llorar la malo ya pasó ahora échenle ganas con ayuda de Dios todo es posible”, “pobrecita Kenia ya me imagino su angustia”.

Inclusive, señalaron que Kenia es “una gran mujer”: “Es una bendición la que Dios te ha dado. @keniaontiverosoficial ha demostrado ser esa gran mujer que estará ahí en los momentos de felicidad y de tristeza”, “Larry esa mujer vale oro quiérela , amala , respétala, no la hagas sufrir”, “esa es una gran mujer, es una joya”, “ella es la más valiente, la más guerrera, la más incondicional que existe después de tu madre valorarla y amarla que mujeres hay pocas bendiciones”.

De igual manera algunos seguidores de la cuenta los felicitaron por ser una pareja con los pies en la tierra: “Ustedes son mis favoritos por ser humildes”, “@larryhernandez a ustedes por no cambiar a pesar de ser famosos”, “a mi me gusta @larrymaniatv porque los veo tan humildes y sinceros”, “que bueno ver que a pesar del éxito sigan siendo los mismo de siempre”.

