Una increíble cantidad de críticas por parte de los fans cayeron en los hombros de Kenia Ontiveros, pareja del cantante Larry Hernández, debido a su look.

Kenia Ontiveros por lo general es elogiada por su espectacular gusto para vestir y su incomparable belleza.

Al grado que algunos usuarios incluso han creído que Larry Hernández es muy afortunado de tenerla como pareja.

De igual forma, la relación que tienen es muy sólida y llena de confianza.

Sin embargo Kenia tuvo un desacierto, según sus fans, al subir una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que algunos la calificaron de “naca” y “fea”.

En la imagen se puede observar a Kenia tomando la foto desde su celular y reflejando su cuerpo en un espejo.

La pareja de Larry Hernández viste tenis blancos, pantalonera muy holgada en color rosa y lineas en los costados, blusa negra y chamarra rosa con líneas también en la parte de los hombros.

Otro detalle a resaltar es que Ontiveros parece estar sobremaquillada y con un peculiar peinado con dos porciones de cabello sujetadas a su cabeza y dejando caer otro pedazo de cabello sobre su rostro.

La desconcertante postal obtuvo más de 30 mil ‘Me Gusta’ y alrededor de mil comentarios, cifra increíble ya que en sus pasados post los usuarios solamente le escribían entre 100 a 300 mensajes.

Y lo peor fue que la inmensa mayoría de los mil comentarios fueron para criticar el look de la esposa de Larry Hernández.

“Para ser sincera, ese look no te queda. Soy tu fan, pero ese look no va con tu personalidad”, “parece un extraterrestre, ¿qué te paso?”, “pienso que ya no tienes edad para esos estilos”, “qué mam… te ves, Kenia.

“Y ni empiecen con que es envidia, porque esta señora no tiene idea de lo que es ser mujer, mamá y ama de casa, le falta mucho para ganarse esa corona”, qué fea”, “ya estás vieja para esa ropa y ese peinado”, se puede leer.

ES TENDENCIA:

