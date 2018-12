No es secreto para nadie que tras el divorcio entre Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, la amistad que la pareja tenía con Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros también se vio fracturada.

De hecho, ninguno de los dos fue invitado a la boda de los protagonistas de Larrymania, lo que dio mucho de qué hablar en las redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Kenia Ontiveros aclaró a ‘Suelta La Sopa’ que sigue guardándole mucho cariño a su amiga y aseguró que ninguno de los dos estuvo invitado a su matrimonio para evitar un encuentro incómodo y herir los sentimientos de ambos.

“Mucha gente puede pensar que ella no fue y Lupillo sí. Pero en realidad ninguno de los dos estuvieron invitados porque yo como mujer, y me imagino que Larry como hombre, entiende la situación. Yo no he pasado por algo así, pero Larry sí ha pasado por un divorcio, entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos: no podemos invitar a los dos, ni el uno ni el otro, para que no se sientan mal porque apreciamos muchísimo a los dos”, aseguró Kenia Ontiveros.

La esposa de Larry Hernández también hizo referencia a los comentarios que hizo Mayeli hace unas semanas sobre la ‘traición’ que sufrió por parte de su círculo más cercano, que la llevó a alejarse de su amistades.

“El saco no me quedó porque yo estoy muy bien con ella, entonces no me puedo sentir mal”, aseguró pese a los rumores. Además, aclaró que cuando se comunica con su amiga, no suelen hablar sobre su divorcio. “Yo no tocó el tema de ellos con ella y Larry tampoco me ha comentado nada. Ellos hablan sobre ellos, nosotras sobre nosotras y no tocamos ese tema”.

