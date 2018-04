Los talentosos Katy Perry y Orlando Bloom conocieron al Papa Francisco al asistir al Vaticano en Roma en el marco de un foro sobre medicina regenerativa.

La pareja asistió al Vaticano ya que la cantante estadounidense es una de las participantes de dicho foro, en el que hablará sobre la meditación y sus beneficios.

Perry optó por un atuendo completamente de negro con un sombrero con rejilla, así se muestra sonriente en las fotografías en las que sale saludando al Papa Francisco con mucho entusiasmo tras finalizar el foro que contó con su participación.

Por su parte, el actor británico Orlando Bloom le extendió su mano al Papa para saludarlo, al igual que su compatriota, el talentoso intérprete Peter Gabriel.

Los tres asistieron al evento especial sobre salud que lleva por nombre ‘Unidos Para Curar: Una Iniciativa Global’, organizado por el Pontificio Consejo para la Cultura, en el mismo compartieron con talentosos médicos y expertos en salud.

Recientemente, diversos portales web de entretenimiento han señalado que Katy y Orlando se comprometieron en un viaje que realizaron juntos a Japón.

Los talentoso artistas no han mencionado nada al respecto sobre su posible compromiso a través de las redes sociales, por lo que se desconoce si se trata de un simple rumor o si realmente tomaron la decisión de llevar a un plano más formal la relación.

