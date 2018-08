Kate del Castillo sorprendió a todos sus seguidores al anunciar en su reciente podcast que su gran sueño es poder regresar a México para disfrutar de las celebraciones de navidad junto a su familia.

Los planes de la actriz mexicana es poder regresar a tierras aztecas para disfrutar en el mes de diciembre con sus seres queridos, algo que no ha podido hacer desde hace dos años ya que el gobierno mexicano abrió un caso de investigación en su contra por el polémico encuentro que sostuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Del Castillo admitió tener mucha confianza en poder viajar en las navidades del presente año a México, esto después de que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia del país.

En el mes de julio, López Obrador se expresó sobre la situación de la estrella con la justicia mexicana: “Desde luego que debe de procurarse que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Ella y cualquier ciudadano merece ser respetado”.

Jessica Maldonado que es la compañera de Kate en el podcast, cuestionó la decisión de su gran amiga de viajar a México. A lo que ella respondió “Obviamente a mí me da mucha tranquilidad saber eso y que sea un presidente que vaya a respetar los derechos humanos y que se me respete a mí como ciudadana, y como mujer y ya que me dejen en paz. Me dio mucho gusto, la verdad. No dice mucho, pero creo que me conviene y me gustó lo que dijo. A ver qué pasa”.

“Yo quisiera estar en diciembre para pasar Navidad con mis papás en México. Tengo ganas de volver a mi país, por supuesto, y regresar bien, no regresar con miedo. Entonces, si tengo el apoyo del gobierno, que es lo que no he tenido, imagínate, para mí va a ser increíble”, puntualizó Kate.

