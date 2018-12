Si Kate del Castillo no ha regresado a México, es simplemente porque no se la ha dado la gana. Y ahora que hubo cambio de gobierno, no sabe a ciencia cierta si ya es seguro regresar.

En entrevista con MundoHispánico, la protagonista de ‘La Reina del Sur’ reveló lo que piensa y espera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, especialmente en su caso contra la justicia mexicana.

Y es que luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició una investigación en su contra al conocer su encuentro con el supuesto narcotraficante Joaquín ´El Chapo´ Guzmán en 2015, la actriz no ha podido regresar a su país y aunque el priista ya no está en el poder, Kate sigue teniendo sus dudas.

“No sé, no sé, tendría que ir allá para ver cómo me siento, ¿no?, segura no sé”, dijo Del Castillo ante las cámaras de MundoHispánico en Atlanta, hasta donde viajó para promocionar su tequila ‘Honor’.

Más allá de sentirse segura o no, a Kate lo que le preocupa es cómo va a tomar López Obrador la demanda que ella interpuso contra el gobierno mexicano.

“Vamos a ver cómo toman ellos la demanda que yo tengo en contra del gobierno y a ver cómo toman todo lo demás, no me vayan a salir con que a ‘Chuchita la bolsearon’ y que me saquen una nueva investigación”, bromeó la exprotagonista de novelas de Televisa, como ‘Muchachitas’ o ‘La Mentira’.

Lo que sí aclaró es que tiene mucha esperanza, al igual que muchos mexicanos, en el nuevo gobierno.

“Sí tengo mucha fe en el nuevo gobierno sin duda, como lo tengo siempre en un nuevo gobierno, y además de que el señor Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se me tienen que respetar mis derechos humanos, entonces vamos a ver si así es”, aseguró la hija del primer actor Eric de Castillo.

