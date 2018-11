View this post on Instagram

Today is #LatinaEqualPay Day, when we "catch up" to what white, non-hispanic men were paid in 2017. The gap is widest for Latina workers, who on average only get 53 cents for every $1 a man is paid. The gap has widened since last year, and for some, it's even worse. This is an injustice, and there's still so much work to do for Latinas to be treated equally. I am #PhenomenallyLatina, and I support Latina equal pay! @phenomenal.ly t-shirt proceeds benefit the National Latina Institute for Reproductive Health. www.phenomenalwoman.us @timesupnow La mujer latinx #trabajadora recibe 53 centavos por cada dólar que se le paga a un hombre blanco no hispano. Esta brecha se amplió por un centavo en el último año. Exigimos salarios justos e iguales que puedan ayudarnos, a prosperar y a alcanzar estabilidad económica. #LatinaEqualPay.