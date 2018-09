Kate del Castillo: “AMLO me asusta, pero me gusta”

Hay muchas versiones de Kate del Castillo y en todas alguien busca separarla de México.La de la vida real toma asiento en un hotel de Beverly Hills.

Legalmente nadie la persigue, el año pasado la PGR —que la buscaba por haberse reunido con Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015— desestimó la investigación. Pero no se fía, volverá al país hasta diciembre: “Quería regresar (a México) y podía, pero mis abogados me dijeron que no hasta tener más garantías. Hasta que no se vaya este presidente (Enrique Peña Nieto) porque no confío en el gobierno”.

La entrevista con EL UNIVERSAL se da en el contexto de la nueva temporada de “Ingobernable”, que inicia este viernes por Netflix. Interpreta nuevamente a “Emilia Urquiza”, la esposa de un presidente ficticio que, tras ser acusada de asesinarlo, será capturada y amenazada para hacer valer la versión del gobierno.

La serie es ficción, ¿qué toma de la realidad?

Estamos viendo un México como es. Un México poderoso, hermoso, lleno de cosas bellas, y también todo lo contrario, con toda esa pobreza, ese abuso del poder y dinero. Estamos viendo la parte más pobre de México, que siempre son los más fregados, los más golpeados, los más adoloridos y, por eso, son los más guerreros. Es un México cansado, adolorido, golpeadísimo.

México está en otro momento al de la primera temporada, ¿cómo lo percibes?

Pues es que tendría que estar en México para vibrarlo bien, tengo 18 años de no vivir en México (tres que no visita el país). No sé ni de restaurantes, la última vez que fui había puentes en todas partes y dije: “En qué momento”. Obviamente tengo familia y amigos que me dicen cómo está la gente, pregunto porque me interesa.

View this post on Instagram 😬 A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Aug 21, 2018 at 9:55am PDT

¿Qué opinas de Andrés Manuel López Obrador?

No tengo opinión al respecto porque no he escuchado su discurso, no he estado muy al pendiente y no quisiera decir algo que no deba. Sí puedo decir que me gusta, pero me asusta, pero prefiero que me asuste a que estemos como pazguatos, a que volvamos otra vez a tenernos que agachar con seis años más de lo mismo. No, algo que nos despierte y digamos: “Oh no, te vamos a exigir, te vamos a exigir el doble a ti y a tu partido (Morena) que llega por primera vez”.

TE PUEDE INTERESAR: Periodista afirma que Trump ha hecho más daño a EE.UU. que cualquier ataque terrorista

¿A él le harías alguna petición?

Lo que siempre hay que mejorar en México es la educación, hay que cambiar porque un pueblo educado es difícil que sea engañado.