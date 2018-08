Estos aretes son muy especiales! Hace poco una chica se me acercó y me dijo, “siempre quise que usaras una de mis prendas, porque sé que eres una mujer de fe.” Me sentí tan especial! Ella es la creadora de @taocompany_jewelry @vanessaarcila Una mujer llena de sueños con propósito y con inspiración divina! Su trabajo está inspirado en Dios y el universo! Gracias Vane por ese regalo tan hermoso y especial! Por inspirarnos a encontrar nuestra pasión! 🙏🏼❤️ Que hoy sea un día lleno de inspiración mis amores!

