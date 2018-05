Aprovechando el reencuentro con su excompañero Raúl González, con motivo de la celebración por los 21 años de Despierta América, la conductora Karla Martínez quiso decirle la verdad de una vez por todas.

Todo ocurrió durante una sección del programa de Univisión llamada “Lo que nunca te pude decir en 21 segundos”.

Fue entonces que la conductora mexicana aprovechó para decirle algunas verdades en su cara a su excompañero Raúl González, por su repentina salida del programa.

TE PUEDE INTERESAR: Duelo de bellezas al natural entre Chiquis Rivera y Clarissa Molina (FOTO)

🌺 Buen día mis amores! A post shared by Karla Martínez (@karlamartineztv) on May 17, 2018 at 9:10am PDT

“Mi Rauli igual que tú le dijiste muchas gracias a Ana María, yo te las doy a ti, porque cuando yo llegué, tú también me recibiste con mucho cariño”, le dijo Karla Martínez a su excompañero.

Karla Martínez llama “mentiroso” a Raúl González en pleno programa

Pero la conductora estaba dispuesta a no guardarse nada: “También el día en que te fuiste me dolió mucho, porque muchas veces te pedí que me dijeras el día que te fueras y nunca me dijiste la verdad, cuando te dije ‘¿dime si te vas de la empresa?’, me dijiste que no, me dolió mucho y te extrañé mucho desde ese momento”.

Lo que también confesó es que ahora estaba más que feliz: “Me da mucha alegría poder sentarme aquí contigo y compartir, porque un día te dije que volverías”.

Para finalizar, Karla con los ojos llorosos agregó: “Te quiero mucho , mentiroso, no se me olvida”.

Ante las enternecedoras y sinceras palabras de Karla, a un conmovido Raúl no le quedó de otra más que responderle con otra verdad: “No lo podía decir legalmente”.

Mira el video del momento aquí: