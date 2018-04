A pesar de sus diferentes posturas políticas, Kanye West y John Legend siguen siendo amigos y hasta de fiesta se fueron recientemente.

El viernes por la noche, West compartió un selfie de él con Legend en el baby shower de Chrissy Teigen, justo un día después de que Kanye compartiera una conversación privada con su colega músico a través de Twitter respecto a sus recientes comentarios apoyando a Donald Trump.

“Nosotros nos amamos, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo”, aseguró el esposo de Kim Kardashian en la leyenda de la fotografía que dio a conocer en las plataformas digitales.

We got love. Agree to disagree pic.twitter.com/kaTcPYH0zL

— KANYE WEST (@kanyewest) April 28, 2018