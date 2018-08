James Corden finalmente decidió confesar que el rapero Kanye West le ha cancelado en más de una ocasión las grabaciones del Carpool Karaoke para su programa de televisión.

En una entrevista con Kris Jenner, Corden confesó que el yerno de la exitosa empresaria estadounidense le ha cancelado en más de una ocasión y eso le ha costado alrededor de 45 mil dólares a la producción por los imprevistos de última hora.

“Oh, puedo responder esto fácilmente. Esta es una gran pregunta para mí. Lo hemos intentado, él ha cancelado dos veces. Tal vez incluso tres veces”, enfatizó el humorista y presentador de televisión.

“Canceló una vez cuando yo doblaba la esquina de su casa. Estaba fuera de su casa y me dijeron: ‘No está en la zona para eso ahora mismo. Lo haremos en otro momento”, confeso James.

Corden continuó explicando: “Él me envió un lindo regalo. Él me envió estas flores increíbles en un cubo, y me envió un par de Yeezys. La gente decía: ‘Wow, son muy caros’, y yo dije: ‘¡Sí! Le han costado 45 mil dólares a mi espectáculo'”.

La estrella inglesa tiene esperanza de que West reconsidere su decisión de aparecer en el Carpool Karaoke: “Él es mi sueño, él lo sabe. Él es mi sueño absoluto”.

Diversas personalidades de la industria del entretenimiento han aparecido en el segmento del Carpool Karaoke, incluidos: Paul McCartney, Shawn Mendes, Kelly Clarkson, P!nk y Miley Cyrus.

La exitosa cantante Ariana Grande es una de las celebridades que grabará próximamente con James Corden para un episodio exclusivo que hasta el momento, se desconoce la fecha de su lanzamiento al aire.

Recientemente, Corden dio a conocer una imagen en donde se encontraba ensayando las letras de las canciones de Grande.