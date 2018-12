Justo en el día en que Juan Gabriel reaparecería, surge impactante fotografía

View this post on Instagram

Esta foto de la actriz #iselavega con el divo de Juárez #juangabriel se dice fue tomada dos días antes de la muerte del cantante. Ella estuvo quedándose con el en el apartamento que rentaba en Santa Monica, California . Si bien ella es otra testigo clave quien puede afirmar o desmentir si el cantante está vivo o muerto. Y si esta foto dicen fue tomada en el patiecito del apartamento. Más ella estuvo en el último concierto que el ofreció en el Forum de Los Ángeles.