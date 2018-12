View this post on Instagram

Recuperándome en casa de esta gripe, pero siempre pegada a mi equipo de @unnuevodia. 💕 ¡Qué debate! 😳 ¿Pasarías Navidades con tu ex pareja por tus hijos? ¿Qué opinan? 🤔 Yo sí lo haría. 🙌🏻 #VidaRashel