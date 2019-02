Llevan poco tiempo de casados y a todos interesa la privacidad de su matrimonio. La vida íntima de Justin Bieber y Hailey Baldwin tiene sus secretos y recovecos… ¿quieres saber?

Después de tan solo 139 días de casados, la revista Ok! publicó que Justin Bieber y Hailey Baldwin se iban a divorciar por causa de una tercera persona… Selena Gomez.

¡Justin Bieber se reúne en secreto con Selena Gomez! Hay Alerta de Divorcio Un nuevo informe indica que después de solo 139 días de matrimonio, Justin y Hailey Bieber se podrían divorciar. #Entretenimiento #JustinBieber pic.twitter.com/KMPaZIx3Zo — OK TV Latino (@OKTVLatino) 7 de febrero de 2019

Pero, afortunadamente, sus represantes desmintieron esto. Y no hubo que esperar mucho para que ambas estrellas abrieran sus corazones y su matrimonio a la revista Vogue. Allí hicieron declaraciones que dejan muy a la vista cuánto se aman y cómo funciona su vida puertas adentro.

Ver esta publicación en Instagram hey baby… @voguemagazine Una publicación compartida de Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) el 7 Feb, 2019 a las 8:38 PST

Sin sexo hasta el matrimonio

Según la revista Vogue, se casaron en septiembre del año pasado después de tan solo 12 semanas de noviazgo. Lo sorprendente es que aseguran que no tuvieron relaciones sexuales hasta ser un matrimonio. Seguramente, en parte, porque Bieber ya estaba cumpliendo con un año de celibato autoimpuesto por sus creencias religiosas.

“Tenía un legítimo problema con el sexo”, afirmó Bieber sobre su vida previa a la llegada de su ahora esposa. “Dios no nos pide que no tengamos sexo por él, él quiere reglas y otras cosas. Él dice algo como ‘estoy tratando de protegerte del dolor y la pena’. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientes, porque carecen de autoestima”, continuó.

“Las mujeres hacen eso, los hombres hacen eso. Quiero dedicarme a Dios en esa forma porque realmente creo que es mejor para la condición de mi alma. Y creo que Dios me bendijo con Hailey como resultado. Hay ventajas. Te recompensan por un buen comportamiento”, añadió.

