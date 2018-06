Jurassic World: El reino caído ¿Cuándo es el estreno?

Este viernes 22 de junio llega a las salas de cine una de las películas más esperadas del año, Jurissic World: El reino caído y promete ser una de las más taquilleras de este fin de semana.

A continuación te compartimos cinco datos interesantes que tienes que saber sobre la nueva película de la franquicia Jurassic Park.

1. ¿De qué trata esta nueva película de Jurassic World?

En la nueva película el parque Isla Nublar ha sido abandonado, y los humanos están divididos sobre si salvar a las criaturas prehistóricas revividas de una extinción inducida por un volcán. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard repiten sus papeles, mientras que Jeff Goldblum regresa a la franquicia como Ian Malcolm, reportó The Associated Press.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: ICE arresta a un más de cien durante redada en planta procesadora de carne en Ohio

2. ¿Quiénes forman el elenco de Jurissic World: El reino caído?

Regresan a la historia Chris Pratt como Owen, Bryce Dallas Howard como Claire, Toby Jones es Gunnar Eversol, Ted Levine interpretará a Ken Wheatley, Rafe Spall será Eli Mills, B.D. Wong como Dr. Henry Wu. Esta historia tambien traerá a actores como Jeff Goldblum como Ian Malcolm, Geraldine Chaplin como Iris, Justice Smith será Franklin y Daniella Pineda como Zia Rodriguez, entre otros.

3. La producción Jurissic World: El reino caído

“Fallen Kingdom”, que costó más de 170 millones de dólares para producir, fue dirigida por el cineasta español J.A. Bayona, conocido por “The Impossible” y la pequeña película de terror “The Orphanage”. Escrita y adaptaba por Derek Connolly y Colin Trevorrow.

Go behind the scenes of Jurassic World: Blue, a two-part cinematic virtual reality experience! Now available for @Oculus and @OculusRift. https://t.co/QnrBDy8ujV pic.twitter.com/2XGRZ1OckM — Jurassic World (@JurassicWorld) June 17, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Trump ayuda a que el peso mexicano se levante de último momento

4. ¿Cuánto se espera que recaude en el estreno?

Universal Pictures y Amblin Entertainment esperan crear otro monstruo de taquilla del ADN de la franquicia de Parque Jurásico. Se espera que Jurassic World: El reino caído, el último de la larga serie de películas dinos, abra con 130 millones a 140 millones de dólares en ventas de entradas desde los Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según personas que han revisado encuestas de audiencia previas a la publicación. Aún así, es probable que no llegue al debut del “Mundo Jurásico” de 2015, que recaudó 209 millones de dolares en sus primeros tres días, reportó AP.

TE PUEDE INTERESAR: Adamari López es defendida por su hija (VIDEO)

5. ¿Cómo obtener tus entradas?

Si quieres obtener tus entradas en línea para disfrutar de la nueva película de Jurassic World: El reino caído visita la pagina oficial de Jurassic World.