Jurassic Park: develan estatua gigante de Jeff Goldblum sin camisa

Para celebrar los 25 años del estreno de ‘Jurassic Park’, la compañía británica Now Tv colocó una estatua gigante de Jeff Goldblum recreando una de las escenas más recordadas de la cinta.

People reportó que la estatua, de 9.8 pies de alto y 23 de largo, está en el ‘Potter Field’ de Londres, justo al frente del icónico ‘Tower Bridge’, y muestra a Goldblum en el rol del Dr. Ian Malcolm, con la camisa desabrochada.

25 years ago, Jurassic Park (and one of the best moments in movie history) was born 🦕🦖

A quarter of a century later, we introduce you to #JurassicJeff 😲🤣#JurassicPark pic.twitter.com/8yFZY5AtCU

— NOW TV (@NOWTV) July 18, 2018