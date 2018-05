La famosa ‘quinceañera’ Rubí Ibarra mostró una habilidad de su padre que algunos de sus seguidores desconocían por completo.

Fue a través de su cuenta de Facebook que la quinceañera más viral de México compartió el video de su padre.

“Hola amigos, aquí dejo uno de los gustos que comparto con mi viejito, para los que dudan que sí sabe cantar lo quiero mucho viejillo, gracias por apoyarme”, escribió la ahora cantante junto al video, en el que además agregó las etiquetas “#contestame#graciaspapá”.

Hola amig@s .aqui dejo uno de los gustos que comparto con mi viejito para los que dudan que si sabe cantar .lo quiero mucho viejillo gracias por apoyarme #contestame#graciaspapá Posted by Rubi Ibarra Garcia on Saturday, May 19, 2018

En el video se puede apreciar al señor Crescencio Ibarra, quien acompañado de una cerveza (caguama) y guitarra muestra sus dotes interpretativos.

El tema ejecutado por el padre de Rubí es “Prenda de mi alma”, del desaparecido cantante Chalino Sánchez.

Rubí Ibarra presume talento de su padre en redes

Los comentarios admirando la interpretación de Crescencio con tan emblemático tema no tardaron en aparecer.

“Sí tiene talento, mucho talento, el señor canta muy bien”, “canta muy bien cuando hay caguamón en la mesa”, “buena rola y bien cantada, siga apoyando a su hija viejón”, “bonita canción, canta muy bien el señor”, “canta con sentimiento”, se lee en los comentarios.

Posted by Rubi Ibarra Garcia on Thursday, May 10, 2018

Inclusive hubo hasta quien se animó a sugerir una colaboración: “Quisiera escuchar un dúo Rubí y su papá, (a ver) qué tal sale”.

Apenas hace unos días la jovencita ahora de 16 años reapareció en redes, luego de que muchos de sus fans llegaron a pensar que se había retirado y había regresado a su pueblo.

Sin embargo, la cantante reapareció en Facebook para aclarar qué fue lo que pasó: “Mucha gente me ha dicho qué ha pasado con mis redes sociales, más con la de Instagram, con la que yo estaba verificada, no les he querido decir, pero ya les voy a decir”, comenzó diciendo la cantante.

“Mi exmánager me quitó mi página, las que ya estaban verificadas, tanto como Facebook e Instagram, me las quitó, se las quedó él, no sé si las borró, las escondió, no sé, el chiste es que ya no aparecen”, aclaró la famosa exquinceañera.