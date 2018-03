A finales de la semana pasada se dio a conocer que Julión Álvarez estaba siendo acusado por autoridades de Nayarit por el supuesto robo de cientos de cabezas de ganado que habían sido presuntamente compradas por el ex gobernador del estado y por su similar de Chihuahua y dejadas en su rancho. Tras días de silencio, el cantante asegura que no tiene nada que esconder.

Tras culminar el concierto que ofreció en el marco de la Feria de Tepic, el intérprete de “Te Hubieras Ido Antes” sostuvo un breve encuentro con la prensa en el que dijo estar totalmente dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier malentendido y hacer que el caso se cierre pronto.

“Si llega a ser necesario que un servidor presente pruebas, estoy abierto. Todo con tal de limpiar y mantener mi carrera que tanto me ha costado. Claro que voy a cooperar, ver cómo están las cosas y aclararlas. Hemos dado la información necesaria en cuestión de mis actividades y de mi cuestión económica y el hecho de que me sigan haciendo daño se me hace injusto”, dijo Julión.

Aún no se ha definido si se llevará a cabo una audiencia para desahogar las pruebas de esta nueva denuncia en contra del cantante, pero mientras eso pasa deberá estar al pendiente en cuestiones legales, pues tampoco se ha aclarado la acusación hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales del año pasado por supuestos nexos con el narcotráfico.