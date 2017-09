Julión Álvarez a punto de llorar en pleno concierto (VIDEO)

A Julión Álvarez no le quedó más remedio que confesar que estaba a punto de llorar. Y es que, aunque el chiapaneco se había mostrado tranquilo ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, durante el show que ofreció el jueves en el Auditorio Telmex en Guadalajara, el cantante se mostró sumamente sentimental.

La primera vez que se le quebró la voz fue antes de cantar un tema al lado de José Ángel Ledezma “El Coyote”, uno de los invitados especiales que tuvo en Guadalajara.

“Me acordé de cuando andábamos en las cantinas luchando, echándole muchas ganas. Me acordé de mi pueblo, de mi rancho y ver a todo esta gente y las muestras de cariño esta noche. Eso me dio mucho gusto”, expresó Julión antes de interpretar “Amor Pajarito”.

“Me decían: ‘Con el tema (del proceso legal que vive actualmente) te hemos visto como que te vale madre’, y pues sí me vale madre, pero las muestras de cariño son cosas que se valoran, que se sienten. Nunca me había tocado, pero pues ya voy a chillar en un escenario”.

En respuesta, los poco más de 9 mil seguidores le aplaudieron en señal de admiración, mientras que Ledezma le recalcó su amistad incondicional.

“Desde hace 15 años yo conocí a este viejo y desde ese día, yo le dije: ‘Compa, usted es mi amigo’, y yo se lo voy a demostrar. Sabe que se le aprecia y puro pa’lante, como los aviones”, puntualizó.

La segunda vez que Álvarez se sacudió las lágrimas fue al cantar “La Frontera”, melodía que grabó a dueto con Juan Gabriel, en 2015.

“Hace muchos años que no lloro, pero estando aquí, en mi tercera casa, porque la primera es Chiapas y luego Mazatlán, frente al público de Guadalajara, y ver tanto y tanto cariño, pues es inevitable”, aseguró.

El intérprete, acusado de supuestamente formar parte de un grupo de prestanombres relacionado al narco, ofreció un show de tres horas en el Auditorio Telmex.

Duerme tranquilo

La fiesta continua para Julión pese al escándalo.

No es que no tome las cosas en serio, como llegó a juzgar incluso Universal Music, la compañía disquera a la que pertenece, simplemente, insiste Julión Álvarez, él no tiene porque perder su optimismo y tranquilidad durante las investigaciones que se llevan a cabo tras revelarse por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que formaba parte de un grupo de prestanombres relacionado con el narco.

El chiapaneco, bromeó que, con la serie de conciertos cancelados en Estados Unidos, ha tenido, por fin, más tiempo de dormir, y que de tan tranquilo que está, duerme mejor… algo que no había podido hacer, dijo, desde que saltó a la fama internacional tras ser parte del equipo de coaches de La Voz… México.

“He dormido más que antes. Tengo menos chamba y he agarrado mejor el sueño, algo que tenía mucho sin poder hacer bien de tanta chamba”, expresó en entrevista previo al show que ofreció anoche en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.

“Claro que lo veo como una situación seria, pero para mí es una prueba de Dios que pone en el camino. Él no pone pruebas que no podamos superar y yo lo haré en el plazo necesario”.

Referente a que la relación con el narcotraficante Raúl Flores se habría dado a través del suegro de Julión, Mario Alberto Fernández Santana, quien, apodado “El Gordo Fernández”, fungía como operador financiero de Flores, el grupero no ocultó una risa burlona y aseguró que aquello era descabellado.

“Sinceramente no sé quién me señaló, pero yo afirmo y firmo que ese no es mi suegro el que aparece en el organigrama. Una persona de 40 años no puede tener una hija de 33, que no mamen”.

Julión dejó claro que si no ha cancelado conciertos en el País es por la confianza que hay entre él y los empresarios.

“Tanto los empresarios como como quienes conocen el tema saben como están las cosas. Hablamos de restricciones y posibilidades, entonces cuando se sabe bien las cosas no hay temor de nada y todo sigue para adelante con fechas y contratos”.

Se emocionan

No importa cuántas veces vayan a sus conciertos, para las fans de Julión Álvarez cada uno resulta ser una experiencia única, y los shows que el chiapaneco ofreció el jueves y ayer en el Auditorio Telmex no fueron la excepción.

“La emoción es la misma siempre al saber que lo vamos a ver. Es como una sensación de felicidad que a veces la gente no entiende, sólo lo entendemos los fans de un artistas y el cariño que los clubes sentimos por Julión es muy grande”, manifestó Yamel Zepeda, de 25 años, integrante del club de fans Las Marías de Julión Álvarez.

“El hecho de que él sepa que vamos, porque siempre se lo hacemos saber, y se tome el tiempo de recibirnos siempre, es la mejor satisfacción”.

El intérprete de hits como “Las Mulas de Moreno” y “Terrena” ofreció seis horas de música (tres por concierto) en el Telmex, donde convocó a más de 18 mil personas (9 mil 100 por día).

En ambos conciertos Álvarez realizó un recorrido musical con las melodías que han marcado su carrera como solista a lo largo de 10 años.

Uno de los momentos emotivos lo protagonizó con José Ángel Ledezma “El Coyote”, quien no sólo disfrutó el show desde la primera fila, sino que subió al escenario a cantar junto al chiapaneco “Amor Pajarito”, tema que hizo famoso “El Coyote”, en 2005.

Yamel Zepeda viajó con Joana Vázquez, quien también pertenece al mismo club de seguidoras del cantante, desde su natal Chiapas a Guadalajara para ver a su artista favorito.

La joven dijo que ha estado en al menos 50 conciertos a Julión en distintas partes del País, como Tabasco, Veracruz, Ciudad de México y Cancún.

El club de Las Marías de Julión Álvarez se creó hace seis años en Tijuana. A la fecha está conformado por unas 300 seguidoras de alrededor de 12 estados de México, además de Texas y Orlando.