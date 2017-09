Julián Gil ve a su hijo y afirma que no lo reconoce (VIDEO)

Después de varios meses sin contacto, el actor Julián Gil pudo reunirse con su hijo Matías, pero reveló que el bebé no lo recuerda.

Tras convivir con el pequeño que procreó con la actriz Marjorie de Sousa, con quien enfrenta una batalla legal por la manutención y la custodia, el intérprete argentino lamentó las condiciones del encuentro.

Y es que el juez determinó que las reuniones entre padre e hijo sólo pueden durar una hora, siempre ante una trabajadora social y en un sitio resguardado por cámaras.

“Tengo el corazón partido, el alma partida cada vez que vengo es duro y no es duro solamente para mí, es duro para el niño también. Tengo que confesar que de la hora (que estuvo con él) el nene habrá llorado media hora porque el niño no me conoce”, explicó Gil al salir de los juzgados ubicados en la Ciudad de México.

Como si no fuera suficiente, al salir de los juzgados Gil fue notificado sobre un par de denuncias penales por violencia intrafamiliar que De Sousa interpuso en su contra, pero aún así utilizó sus redes sociales para presumir con una fotografía el encuentro.

“Después de más de 6 meses sin siquiera tener una foto contigo mi querido hijo #matiasgil Más de 6 meses de añorar momentos contigo. Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más”, escribió Gil.