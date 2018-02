El actor Julián Gil estuvo como invitado en el programa ‘Hoy’ de la cadena de televisión Televisa y protagonizó un momento bastante sorpresivo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Mientras los conductores del matutino jugaban en la sección de la ‘Entrevista picante’ junto a Julián Gil y otros actores como Ana Brenda Contreras y David Zepeda, el actor argentino decidió darle un beso a ‘El Burro’.

Todo sucedió como parte de la dinámica de la sección en la que Paul Stanley escogió una pregunta para Gil y éste debía escoger entre Andrea Legarreta, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y el mismo hijo del fallecido Paul Stanley, para darle a uno de ellos respiración de boca a boca, a quién despiertaba a cachetadas y a quién dejaba tirado, lo anterior en caso de un desmayo.

El papá del hijo de Marjorie de Sousa contestó: “A mí las mujeres casadas, con todo respeto, como Andreita… pero yo con ‘El Burro’ hasta el fin del mundo”, lo que provocó la risa de todos los presentes. Por su parte Van Rankin le contestó: “Mientras el amor sea puro, no importa el sexo papá”.

Después de la respuesta, la conductora Galilea Montijo les pidió el tan esperado: “Beso, beso”, por lo que al argentino no le quedó de otra más que pararse y besar en la mejilla a su amigo, provocando la desilusión de todos, pues esperaban un beso en la boca.

Andrea Legarreta le reviró a Julián: “O sea que a las mujeres casadas, sí a las cachetadas ¿o cómo?”, por lo que Gil le respondió: “No, no, la levantamos y se la entregamos al marido, por lo que dejaría tirado a Paul…”

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar: “El burro resulto burra jajajaja”, “Julián no te prestes a las burradas del “Burro”, ese no sabe como llamar la atención en el programa”, “La verdad no me gustó lo que hiciste Julián, no te desprestigies, no vale la pena, tengo muy buen criterio de ti”, escribieron algunos usuarios.