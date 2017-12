Luego de que Ximena Duque expresara su opinión sobre el pleito que sostienen su ex pareja, Julián Gil, y Marjorie de Sousa, el actor argentino reaccionó a dichos comentarios y no lo hizo precisamente de manera muy amigable.

“Yo no creo que realmente sea ella (Marjorie) la que esté viviendo el karma, porque Julián es un hombre que, como sabemos, ha estado con muchas mujeres. Sé que ha hecho mucho daño a muchos corazones allá afuera”, declaró Duque en una entrevista con el programa “¡Suelta la sopa!” de Telemundo.

“Yo fui creo que de las primeritas de la lista. ¡Me salvé! No estoy hablando mal de él, simplemente es lo que es y lo que hemos visto en toda la carrera de Julián”, continuó Duque.

“No sé qué le habrá hecho Julián a ella, porque seguramente algo le hizo para que no quiera dejarle ver al niño. Pero yo sí creo que es su papá y tiene derecho a estar con su bebé. Me da mucho pesar con el niño, sobre todo, cuando veo las imágenes de ella entrando a la corte, y el bebé, y las cámaras y las luces encima del niño”, añadió la exnovia de Gil.

Ante semejantes declaraciones y cuando fue interrogado al respecto por los medios de comunicación, Julián se quedó en silencio, pero claramente mostró con su lenguaje corporal la incomodidad que le generaron las preguntas.

Usuarios de Youtube que vieron el video de “Suelta la Sopa” manifestaron su opinión y en particular mostraron su apoyo a Julián Gil.

“Ximena, ¿por qué te metes en lo que no te importa?”, “creo que Ximena no debió opinar, él fue su pareja, es pasado, si a ella ‘la hizo sufrir’, no por eso va hacer sufrir a todas”, “Julián sigue luchando por tu derecho ante esa víbora de Marjorie, todos estamos contigo y esa Ximena que se haga una vida”, fueron tan sólo algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

