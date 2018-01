Julián Gil vivirá este sábado una jornada de sentimientos encontrados, pues si bien tiene la fortuna de que el cumpleaños de su hijo, Matías Gregorio, cae en el día en que por ley puede convivir con él, no podrá llevarlo a ninguna parte a festejar ni gozará de condiciones especiales al interior del centro de convivencia de los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México.

Sin perder la compostura como en otras ocasiones, pero sí con el pesar que le causa la situación, fue el propio actor argentino quien confirmó la manera en que celebrará el primer año del menor, cuya paternidad recién pudo comprobar gracias a una prueba de ADN.

“Él cumple ahora un año y todavía no lo puedo ver afuera del centro de convivencia, por la cuestión de la pretensión económica de Marjorie”, declaró Julián al ser entrevistado por el programa “Hoy”.

Trascendió que Gil no podrá ingresar al centro de convivencia acompañado por otros familiares y que tampoco podrá llevar un pastel o gozar de condiciones especiales durante la visita parental, como adornar con globos y serpentinas, por ejemplo.

“Ustedes vieron que hice un acercamiento, ya mandé un convenio de alguna manera muy abierto, muy en pro del beneficio de Matías, y a esperar que ella lo acepte. Ellos hicieron una contraoferta que yo no estoy dispuesto a firmar, ni yo ni ningún padre”, agregó el también empresario, que en repetidas ocasiones se ha quejado de las pretensiones económicas de la venezolana, aun cuando públicamente De Sousa renunció a la pensión por manutención del menor.

Sobre la prueba de ADN, Julián sostuvo que “siempre se pidió con toda la seguridad de que Matías era mi hijo. Se pidió con varias intenciones, una de ellas era callar bocas por las diferentes especulaciones que existían”.

En ese sentido, aclaró que ya estuvo en contacto con Gabriel Soto, quien en su momento fue señalado como presunto padre de Matías, a consecuencia de una relación laboral y personal con Marjorie.

“Le volví a escribir a Gabriel y le dije: ‘Gabo, aquí están los resultados’. No me acuerdo qué fue lo que le escribí, pero hablamos superbonito, porque los quiero y los respeto a los dos (Soto y Geraldine Bazán) muchísimo, y me dio mucha felicidad que los dos también puedan dormir tranquilos. Desde el día uno he dicho que saquen a Gabriel Soto, a Geraldine y su familia de esto porque no tienen nada que ver”, concluyó Gil.