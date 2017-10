Julián Gil explota contra Marjorie de Sousa y se dice cansado por el pleito legal por su hijo Matías (VIDEO)

Julián Gil explotó contra Marjorie de Sousa y habló como nunca antes lo había hecho sobre la venezolana, a consecuencia del curso que ha tomado su pleito legal por la manutención y visitas de su hijo Matías, según publicó el portal de Univisión.

El actor argentino se presentó a los juzgados de la Ciudad de México para cumplir su visita semanal con el menor, tras lo cual dejó salir sus frustraciones y molestias a causa de la querella.

“Me van a multar porque me tomé una foto con mi hijo a los ocho meses (de nacido), ¿es justo eso? Yo quería una foto con mi hijo, y si me multan, pago lo que sea. Que me multen, pero que lo diga el juez”, dijo Gil temblando de coraje a Univisión, ante la solicitud de Marjorie de quitarle las visitas por presuntamente violar las reglas de dichos encuentros al tomarse una fotografía y subirla a sus redes sociales.

El actor también se quejó por la demanda civil que presentó De Sousa en abril de este año, en la que lo acusaba de ser violento, argumento por el que pedía que no estuviera a solas con Matías y que ha retomado en este proceso.

“La señora desistió en una ocasión de que yo era violento, entonces no puede venir a acusarme penalmente y hacerme perder el tiempo a mí y a toda la gente. ¡No se vale!”, lamentó Julián, cuyo rostro se enrojecía a medida que se expresaba.

Gil también reveló el temor con el que vive de ser arrestado en cualquier momento y contó que en ocasiones depende de los “pitazos” de los empleados de la Procuraduría General de la República para evitar la detención.

“Si no hago lo que hice ayer (cancelar una presentación) no sé dónde estaría hoy. Aquí debe haber mucha gente a la que no se le ha hecho justicia y que deben estar presos”, expresó el argentino, quien se dijo harto de este proceso.

“Ya estoy cansado, estoy agotado físicamente, mentalmente, y no se vale tener que estar aguantándole las mi*$#s a la gente. Lo único que pido es justicia”, dijo al borde del llanto a las cámaras de programas como Ventaneando de TV Azteca y a Cuéntamelo Ya! de Televisa.