Tal y como lo prometió, Julián Gil no asistió al centro de convivencia para encontrarse con su pequeño hijo Matías, quien a pesar de todo sí fue enviado por su madre, Marjorie de Sousa.

Según reportó Univisión, Matías llegó en brazos de su niñera este sábado al centro de convivencia en la Ciudad de México, en esta ocasión sin la compañía de algún miembro del equipo legal de su mamá, pero luego de que su padre no llegara, el niño volvió a irse 15 minutos después.

Marjorie publicó un comunicado el viernes, en el que informó que a pesar de que Julián había advertido que no pisaría nunca más el centro de convivencia por considerarlo “dañino” e “injusto” para todos los involucrados, ella sí mandaría a Mati porque ella sí cumplirá con lo que está mandando la ley como consecuencia de la demanda interpuesta por el propio Julián.

Por eso la hermana del actor de origen argentino, Patricia Ramosco, no pudo evitar quedarse callada y publicó un fuerte mensaje contra Marjorie en su cuenta de Facebook, el cual está acompañado de fotografías que supuestamente muestran lo que ella alega.

“Como era de esperar, ahí va Matías como tu gran trofeo…o mejor dicho, tu gallinita de los huevos de oro”, escribió Ramosco junto a imágenes de la demanda interpuesta.

“Volviste descaradamente a mentir, sin vergüenza, sin medir las consecuencias, sin piedad… qué grande es tu esfuerzo por destruir y denigrar al padre de tu hijo, qué ciega estás… qué falta de amor y respeto a esa criatura que deberías estar cuidando y no violentando sus derechos y dañando su futuro, ¿no te das cuenta que ni los abogados penalistas que has tenido aprueban como litiga tu abogada?”, agregó la hermana del actor en su mensaje.

“Podrán ver en las hojas expuestas de la demanda que aquí expongo, la forma bochornosa en que presenta escritos en corte, (105 páginas ) que elegiré las puntuales para evidenciar por qué hoy expones a tu hijo y a su padre a semejante humillación, demanda que fue puesta por Marjorie de Sousa a Julián Gil, con todas las mentiras inimaginables y las que finalmente lograron a petición expresa de Marjorie que Matías no tenga relación paterna filial con mi hermano…Y NO COMO ELLA PUSO EN EL COMUNICADO QUE FUE JULIÁN QUIEN PIDIÓ ESO”, aclaró la tía de Matías.

Por último, Patricia cuestiona directamente a Marjorie al preguntarle si de verdad puede dormir tranquila, “con tanto daño que causas y tanto dolor a tanta gente” y la acusó de preferir que una nana críe 24 horas al niño, “podrás hacer teatrito en cámara, pero la triste realidad es otra, tu hijo está creciendo como huérfano, SIN NECESIDAD, eso debería dolerte y mucho”.



En redes, los comentarios no tardaron en aparecer: “Sea lo que sea mujer, ¡ya deja de usar a tu hijo para darte promoción! No entiendo el por qué NO puedes tener un arreglo con el padre de tu hijo. ¡Julián necesita de su hijo y Matías de su padre! ¡Ya basta de tanto circo!”, “por Dios y tu hijo, ya dejen de exponer tanto a ese bebé hermoso que no tiene la culpa de nada, y sufre dentro de su poca edad de lo que pasa entre sus padres biológicos”, “no entienden lo que le están haciendo a su hijo”, “estúpida mujer, qué será lo que busca porque con todo lo que ha hecho, lo único que va a ganar el día de mañana es que Matías le reclame el estar lejos de su padre… recuerda querida la ley del karma”.