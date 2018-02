El pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa continúa. En esta ocasión, un juez federal emitió una respuesta favorable al amparo que presentó Rodrigo Carmona, abogado de Julián Gil con respecto a la manutención de Matías, el hijo que tiene con Marjorie de Sousa.

La sentencia que emitió el Juez fue para dejar sin efecto la retención del 20%, por lo que se mantiene el ya existente 10%.

También se dio a conocer que Julián Gil solicitó a un juez que se suspendieran temporalmente las convivencias entre él y su hijo Matías en el Centro de Convivencia Familiar, ya que el pequeño ha sido afectado en su privacidad y sus emociones.

En el expediente, Gil detalla que su solicitud se da debido a la conglomeración de reporteros, periodistas y público en general que ocurre a las afueras del Centro de Convivencia Familiar del Tribunal.

En el escrito, el actor hace especial énfasis en evitar violar los derechos y la salud de su hijo menor.

Recientemente se dio a conocer que de acuerdo a las pruebas de ADN, Julián Gil sí es el padre de Matías Gregorio, hijo de la también actriz Marjorie de Sousa.

Y en cuanto al pleito legal que los padres del menor, los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil llevan desde hace más de un año, las cosas no pintan tan bien para la venezolana.

Marjorie acudió a una audiencia para sustentar sus argumentos por el recurso que interpuso para cambiar de residencia al pequeño, pero el abogado de Gil puntualizó por qué la actriz no fue beneficiada en tal reunión: “Pues lo que pasa es que no especifican por cuánto tiempo quieren cambiar la residencia, no señalan a qué ciudad, no acreditan los motivos y obviamente tampoco señalan cómo garantizarían los derechos de visitas”, declaró Rodrigo Carmona en entrevista para el programa Hoy.

Carmona también compartió que el estar realizando las visitas al hijo del actor en el centro de convivencias “Se vulneraba la privacidad de otros niños” y además “generaban estrés a Matías”.

Y agregó que un tribunal federal otorgó a Gil un amparo provisional en donde se establece un nuevo monto por concepto de pensión alimenticia en lo que culmina el juicio, en definitiva.

“Esperaremos que ya hoy o mañana se notifique a la señora Sousa, no hay 120 mil pesos, si no 60 mil, todo esto es provisional”, declaró Rodrigo.

Hasta el momento ninguno de los dos actores se ha pronunciado respecto al proceso, pero sus seguidores en YouTube sí: “Ya la conocen a Marjorie, mentirosa, oportunista, ¿por qué manda al niño? Ella está loca para mandar a su hijo, Julián nunca se negó”, “Bueno igual a Marjorie no creo que eso de la reducción de pensión le afecte, porque ella públicamente renunció a dicha pensión, entonces mucho y pocos miles de pesos supongo que le da igual”. (Con información de El Universal).