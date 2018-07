Muy lamentable que su equipo legal no tenga el conocimiento y mucho menos las herramientas para instruir a su clienta. Esta es la sentencia médica, enviada al Juez a cargo del caso quien una vez recibida las indicaciones de los peritos sobre las condiciones de salud de mi sobrino y sus recomendaciones, dentro de las cuales y que más nos compete son, que ninguna de ellas ( cómo sabíamos) limita que comparta con su padre, y recomienda que sea acompañado de la persona que lo cuida regularmente, que como sabemos es UNA NANA. Ninguna de sus condiciones son un impedimento legal para que el Juez a cargo del caso, eventualmente de un régimen de visitas fuera del centro de convivencias, y de hecho sólo se esperaba esta sentencia , lo cual será la conclusión a tanta maldad… Quiero re marcar que en las líneas de la sra no hay un ápice de humildad, y si un exceso de ego, al tratar de demostrar una victoria que nadie tiene, un error que no existe, y un orgullo que no puede superar, ni disimular, debería darle gracias a Dios de tener un hijo sano, y mostrar respeto por todas las madres que sufren a diario ante la impotencia de verdaderas y graves enfermedades…no es humilde, ni compasiva, no es honesta ni congruente, porque no dice…que bueno que las cosas empiezan a esclarecerse y en un futuro próximo Matías podrá compartir con su padre?Cuantas mentiras mas? Tarde que temprano el peso de la ley actúa, aunque no quiera aceptar la VERDAD y la SENTENCIA…el documento es PUBLICO, felicito a todos los medios que comparten! POR ESO LO COMPARTÍ, la gente tiene que saber LA VERDAD, y yo no juro en vano, no pienso quedarme callada ante tanto cinismo, maldad y atropellos, a quien guste busque LA SENTENCIA, recuerde sra que la ignorancia no la libra de culpa…si al menos fuera menos soberbia y más humana, posiblemente podría captar empatía o credibilidad, DIGNA DE LASTIMA, SEGUIREMOS ORANDO POR ELLA. …#familiabendecida #fuerzajuliangil #matiasgil #lomejorestaporvenir

A post shared by Patricia (@patty_ramosco) on Jul 3, 2018 at 9:04pm PDT