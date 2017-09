La actriz estadounidense Julia Louis-Dreyfus, mejor conocida por su papel de Selina Meyer en la serie de televisión Veep, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de seno, un día después de haberse ganado su sexto premio Emmy en la entrega numero 69 de los premios Primetime Emmy como mejor actriz protagónica.

Aquí te presentamos siete datos curiosos de la protagonista de Veep.

1. Julia Louis-Dreyfus, su nacimiento

Julia Scartlett Elizabeth Louis-Dreyfus nació el 13 de enero de 1961 en Manhattan, Nueva York, es una de las grandes figuras de la comedia televisiva estadounidense gracias a sus papeles en las series “Seinfeld” y “Veep”.

2. Sus inicios en la televisión

Su primer participación en televisión fue en el programa humorístico Saturday Night Live (SNL), en 1982, siendo la miembro femenina más joven. Sin embargo nunca tuvo personajes recurrentes y admitió que era “miserable” durante su tiempo en el programa.

3. Su historia en los premios Emmy

La actriz de 56 años de edad, ha ganado 11 premios Emmys, convirtiéndose en la actriz con más Emmys ganados en la historia de los galardones.

En 1996 recibió el Emmy después de haber sido nominada en la misma categoría siete veces. Cuando ganó por “Veep”, se convirtió en la única mujer en ganar un premio de actuación por tres series de comedia separadas, “Seinfeld,” “The New Adventures of Old Christine,” y “Veep”. Julia ha ganado un Golden Globe, seis Screen Actors Guild Awards, cinco American Comedy Awards y dos Critics ‘Choice Television Awards.

🙌@OfficialJLD wins Outstanding Lead Actress in a Comedy, setting the record for most #Emmys won by a single performer for one role (6 wins)! pic.twitter.com/uVMl0bfSW5 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 18, 2017

4. Educación académica

Julia Louis-Dreyfus asistió a la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois, donde estudió teatro durante varios años antes de abandonar sus estudios debido a una oferta de trabajo profesional de actuación.

5. Conoció a su esposo en la universidad

Julia conoció a su esposo Brad Hall en la universidad y los dos trabajaron juntos en SNL donde él era el presentador de fin de semana. Se casaron en 1987 y tienen dos hijos Charlie Hall y Henry Hall.

6. Su Estrella de la fama

Julia obtuvo su estrella en el paseo de la fama en 2010. Desafortunadamente a su apellido le faltaba la “o” y el guión. Finalmente fue corregido y la porción mal escrita se le entregó a ella.

7. Sus ingresos

A pesar de que Julia Louis-Dreyfus es hija del multi millonario Gerard Louis-Dreyfus, su valor como personalidad gira en alrededor de 200 millones de dólares , sobre todo después de su éxito de “Seinfeld”.