Con una visión renovada y diferente en el ámbito musical, se firmó el contrato con SONY comprometidos a trabajar en conjunto para así brindarle la oportunidad a nuevos talentos #LineaMusic #Repost @lineamusicoficial (@get_repost) ・・・ 08/29/17 Firma de contrato oficial entre @sonymusiclatin y @lineamusicoficial Nir Seroussi, Presidente, Sony Music U.S. Latin; @rosieriveraoficial , LINEA; @juanriveramusic , LINEA. "Esta nueva alianza se compromete a desarrollar a nuevos valores de la música regional mexicana"

