Juan Rivera reveló que aunque su mamá “a veces es chidilla”, también “es una mujer muy abusiva” y por eso, confesó que prefiere ir a su casa cuando ella no está.

El hermano menor de Jenni Rivera reveló lo anterior a través de un video en su cuenta de Instagram, en el que aclaró que la gente que lo conoce sabe que la relación que tiene con la señora Rosa “es un poco intensa”.

“La quiero mucho a la viejilla, a veces es chidilla, pero es una mujer muy abusiva y siempre me está gritando y regañando, siempre me dice baboso y por eso les confesaré de que cuando más me gusta venir a la casa de mi amá es cuando está así ira”, dijo Juan mientras mostraba en el video que ella no estaba en casa.

Además, presumió que se estaba ‘aprovechando’ de que la señora Rosa no estaba en casa, comiéndose un menudo que dejó preparado: “So, gracias mamá, a la próxima vez voy a venir otra vez cuando no esté”.

Critican a Juan Rivera por lo que dijo de su mamá

Pero aunque muchos usuarios se rieron de la forma en que se lleva con su mamá, no faltó quien se lo tomara a mal.

“Juan nada justifica lo que dices, eso no es respetar a tu madre, ella te puede decir lo que ella guste, pero tú a ella no… pero la neta, la neta, lo malandro no se te quita, así que es muy tu ped… pero el que es malandro, es malandro”, le escribió un usuario.

A lo que el también hermano de Rosie Rivera respondió ‘ni tardo, ni perezoso’: “Soy lo que soy y si no le gusta ¡ÁBRASE! Yo cotorreo y juego con mi mamá como yo guste. Mientras ella no se ofenda, usted y su opinión salen sobrando. ¿Así o más claro?”.

Alguien más se metió en la discusión: “Si no quieres que opinen, no publiques estupideces”. Y más adelante agregó ese mismo usuario: “Entonces juega en privado, malandro”.

Y Juan no se quedó callado una vez más: “¿Por qué? ¿Porque tú dices? ¿Me quieres decir cómo criar a mis hijos también? ¡No me quieres acompañar al baño para decirme cómo limpiarme de una vez! Más fácil que TÚ y el que está aquí arribita se vayan y no me sigan”.

Pero tampoco faltó quien saliera en defensa del cantante: “Pin… gente babosa ¿que no conocen el ‘sarcasmo’? Lo dice en broma, Juan ama a doña Rosa y está orgulloso de ser su hijo, tienen una relación hermosa madre e hijo, por culpa de la gente intensa Juan ya no sube muchos videos con ella”.

“Él sabe cómo se lleva con su mamá, si se ve bien o mal, ya es problema de él”, opinó alguien más.