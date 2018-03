Joaquín Muñoz, ex mánager de Juan Gabriel y el programa chileno “Primer Plano” fueron objeto de burlas luego de que el primero mostrara las supuestas evidencias de que “El Divo de Juárez” seguía vivo.

La supuesta prueba se trata de una imagen donde una persona totalmente tapada, con gafas, una pañoleta y un sombrero, en la cual no se logra identificar su rostro, según se dijo era Juan Gabriel.

Ante ello, el público se molestó puesto que el estelar ya había dedicado un programa especial para hablar sobre esta supuesta muerte falsa, por lo que con la “exclusiva evidencia”, no hicieron más que estallar en risas y memes.

Los comentarios contra la emisión no se hicieron esperar: “Y ese personaje que analizó su cuerpo es mas falso… no tiene idea”, “Qué periodismo tan pobre y tan poco profesional, está bien que esté en duda lo que el señor está afirmando, pero es una falta de respeto que se burlen de él y de las personas que miramos esta emisión, mofándose como si fueran unas criaturas, tienen que aprender a respetar y manejar un programa con educación , los periodistas deben de ser objetivos.”.

Esta es la imagen de Juan Gabriel con la que el exmanager busca probar que está vivo #PrimerPlano 🤔🤨⬇ https://t.co/V9q3eBT6fU pic.twitter.com/UKuJZvEH6d — Chilevision (@chilevision) 29 de marzo de 2018

TE PUEDE INTERESAR: Rosie Rivera revelará los mayores secretos de Jenni Rivera en su nuevo proyecto

Sin embargo, otro comentario de un usuario manejó una supuesta teoría sobre que Juan Gabriel está vivo: “La familia de Juan Gabriel quiso matarlo y tuvo que desaparecer… porque lo estaban explotando, es verdad, yo le creo señor, y espero ver pronto a Juan Gabriel, llegue y aparezca, gente de mier.., asesina, Ivan Aguilera , tu no tienes idea de quien es Juan Gabriel para México y para el mundo , no pueden ser tan buitres, no lo mataron , pero estuvieron a punto de hacerlo!”.