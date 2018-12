Joven grabó parte de la agresión sexual de Kevin Spacey (VIDEO)

Un joven de Massachusetts quien dice que fue atacado sexualmente por Kevin Spacey en un restaurante de Nantucket en 2016, captó parte de su encuentro con el actor en video.

Según los informes de la policía estatal presentados en el Tribunal de Distrito de Nantucket, el hombre de 18 años entonces envió un video a través de Snapchat a su novia que supuestamente mostraba a Spacey tocando el frente de sus pantalones.

Los abogados de Spacey dijeron en una audiencia la semana pasada que el video muestra la mano de alguien tocando la camisa de otra persona, pero no muestra a nadie a tientas y que no hay pruebas suficientes para que se cargue a su cliente.

Spacey enfrenta una acusación el 7 de enero por una carga de asalto indecente y agresión.

El caso salió a la luz en noviembre de 2017 cuando la ex presentadora de noticias de Boston, Heather Unruh, anunció que Spacey había buscado a tientas a su hijo.

Polémico video de Kevin Spacey

El lunes, día en que fue anunciada la próxima inculpación de Spacey, éste subió a las redes un ambiguo video en el que retoma su personaje de Frank Underwood en “House of Cards” y donde parece responder a acusaciones de agresiones sexuales que surgieron contra él desde octubre de 2017.

“Si no he pagado por las cosas que ambos sabemos que he hecho, ciertamente no voy a pagar por las que no he hecho”, dice en el video dirigiéndose al telespectador.

